Objavljen snimak: Ruski tenkovi ulaze u Ukrajinu (VIDEO)

Vesti online pre 5 sati

CNN je objavio snimke za koje tvrdi da prikazuju ruske tenkove kako prelaze granicu Ukrajine kod Belorusije.

Snimak je nastao kod mesta Senkivke u Ukrajini, kod graničnog prelaza Veselkovka u Belorusiji oko 6:48 jutros po lokalnom vremenu, prenosi CNN. Ministarstvo odbrane SAD prati izveštaje o upadu trupa Rusije iz Belorusije u Ukrajinu, saopštili su američki zvaničnici. Zasad nije jasno da li su trupe samo ruske ili i beloruske, prenosi CNN. VIDEO: @CNN shows CCTV footage of tanks crossing the border from Belarus into Ukraine. pic.twitter.com/WzESae0bQV — Conflict News