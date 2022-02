VOA o tome zašto je Rusiji važan Černobilj

Danas pre 5 sati | Beta

Ruske i ukrajinske snage borile su se da preuzmu kontrolu nad Černobiljom, mestom najgore nuklearne katastrofe na svetu, i Rusi su na kraju prevladali, piše Glas Amerike (VOA) i postavlja pitanje zašto bi bilo ko želeo da osvoji nuklearnu elektranu koja ne funkcioniše i okružena je kilometrima radioaktivnog zemljišta.

Odgovor je u geografiji: Černobilj se nalazi na najkraćem putu od Belorusije do Kijeva i na liniji je kretanja ruskih snaga u invaziji na Ukrajinu. „To je najkraći put od tačke A do tačke B“, kazao je Džejms Ekton iz Karnegi zadužbine za međunarodni mir. Džek Kin, bivši pripadnik američke vojske, rekao je da Černobilj nema nikakav vojni značaj, ai je na najkraćem putu do Kijeva, koji je i glavni cilj Rusije jer Moskva želi da smeni aktuelnu ukrajinsku vladu.