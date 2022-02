UŽIVO EU uvela sankcije Putinu i Lavrovu, NATO šalje još trupa u istočnu Evropu

Nova pre 46 minuta | Autor:Anđela Krstovic

Po nalogu predsednika Vladimira Putina ruska vojska je u četvrtak rano ujutru započela napad na Ukrajinu.

Putin je to nazvao "specijalnom vojnom operacijom", a za samo 24 sata ruske trupe uspele su da zauzmu Černobiljsku elektranu i priđu na samo 30 kilometara od Kijeva. Sirene i eksplozije i danas odjekuju u blizini ukrajinske prestonice, dok Vladimir Zelenski poziva saveznike da hitno pomognu njegovoj zemlji koja je do sada, prema njegovim tvdnjama, izgubila 137 ljudi. Sva dešavanja iz Ukrajine i danas možete pratiti uživo na Nova.rs. *Ruske snage stigle su do