Zelenski tvrdi da su grupe diverzanata ušle u Kijev i da je on meta broj jedan

KIJEV - Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da su u Kijev ušle grupe ruskih diverzanata i optužio Rusiju da planira da ubije njega kao predsednika države. „Prema informacijama koje imamo, neprijatelj me je odredio kao metu broj jedan.

Moja porodica je meta broj dva. Oni žele politički da unište Ukrajinu uništenjem šefa države”, rekao je Zelenski u obraćanju građanima, a prenosi Tanjug. Naglasio je da ostaje u vladinoj četvrti u Kijevu, zajedno sa svima koji su neophodni za rad centralne vlasti. Dodao je da je njegova porodica u Ukrajini. „Ali gde su oni sada, nemam pravo da kažem”, rekao je Zelenski. ‘I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO .... Everyone is afraid, no