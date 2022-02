(Uživo) Vučić na svečanosti u nestleu: Nova fabrika je na idealnom mestu (video)

Večernje novosti pre 18 minuta | Tanjug

Foto: Printskrin Zaposleni su upoznali predsednika Vučića sa trenutnom proizvodnjom. - Uvek bih pre kupio senf C ili majonez C nego Tomi.

Bog će znati da ga proizvodi ista fabrika - našalio se predsednik. Iz fabrike su rekli da proizvode ukupno 6000 tona majoneza i raznih sosova godišnje. - Pre bih kupio Začin C nego vegetu, jer kupujem domaće - kazao je predsednik, a rečeno mu je da se u ovoj fabrici proizvodi 4000 tona ovog začina godišnje. Posle razgovora, Vučić je krenuo u obilazak nove fabrike. On je iskazao zadovoljstvo radovima u fabrici.