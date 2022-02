Cena gasa će se U osam godina udvostručiti: Eksperti strahuju od posledica rata u Ukrajini dovesti

Blic pre 4 sati

Zbog rata u Ukrajini, cena gasa će u narednih osam godina da se udvostruči u odnosu na dosadašnje prognoze, procenjuje Centar za analizu ekonomskih scenarija i istraživanje (SESAR) sa sedištem u Beču.

Gas je već sada poskupeo za 41 odsto u poređenju sa prošlom godinom, a aktuelna situacija će dovesti do daljeg rasta, strahuju eksperti. Analiza SESAR-a pokazuje da će cena gasa od 2022. do 2030, u odnosu na dosadašnje prognoze, biti udvostručena. To bi za Austriju značilo rast cene gasa za potrošače i do 80 odsto. RAT U UKRAJINI BI MOGAO DA OBORI BDP EVROZONE Glavni ekonomista ECB izneo nekoliko scenarija za ekonomiju Evrope USKORO IZBACIVANJE RUSIJE IZ SWIFT-A