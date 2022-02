Pinošou: Poker 19-godišnjaka za istoriju

B92 pre 42 minuta | B92

Fudbaleri Viljareala deklasirali su Espanjol 5:1 u meču 26.kola LaLige.

Meč je obeležilo mlado krilo "žute podmornice" i španske reprezentacije Jeremi Pino koji je postigao četiri gola svoje ekipe. Pino je sve to odradio do 53. minuta igre, a do kraja je utešan pogodak Espanjolu doneo Albanac Keidi Bare u 65. minutu nakon čega se i letošnja akvizicija Viljareala Bulaj Dia upisao u strelce u 86. i postavio konačan rezultat. Sa 19 godina i 130 dana postao je najmlađi igrač u istoriji Viljareala koji je postigao dva gola na ligaškom meču,