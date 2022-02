Prvi hrvatski dobrovoljci stigli do Ukrajine, predvode ih BBB; "Idemo na front"

B92 pre 1 sat | B92

U Ukrajinu već stižu prvi dobrovoljci iz Hrvatske kako bi učestvovali u odbrani te zemlje.

"Mi se nalazimo na ukrajinskoj granici s Mađarskom. Idemo na front pridružiti se ukrajinskom narodu i našim Hrvatima. Znamo da će ovaj rat teško stati samo na Ukrajini", izjavio je jedan od njih. "Ponukalo me to što je Ukrajina među prvima priznala našu zemlju dok smo se borili za slobodu. Ukrajina nam je pomogla 1991. godine, ali pomogla nam je i nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. To je čin zbog kojeg idemo pomoći Ukrajincima u ratu. Ovaj rat neće stati na