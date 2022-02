Simboli Vranja pod specijalnim osvetljenjem: Podrška za bolesne od retkih bolesti

Večernje novosti pre 51 minuta | D. Ristić

D. Ristić Dan retkih bolesti, kao i širom sveta, obeležava se i u našoj zemlji poslednjih dana u februaru. Obeležavanju ovog datuma pridružilo se i Vranje u periodu od subote uveče pa do kraja iduće sedmice, do kada će dekorativnim osvetljennjem biti obasjani simboli Vranja, spomenik ,,Čika Mita'' i zgrada Načelstva. I Javno preduzeće ,,Putevi Srbije’’ će povodom obeležavanja 28. februara osvetliti most ,,Vrla’’ kod Vladčinog Hana i most kod Dimitrovgrada i to u