"Svaki okupator na našoj teritoriji će dobiti metak u glavu" VIDEO

B92 pre 27 minuta | B92

Ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksandar Aleksandrovič izjavio za TV Prva da će svaki okupator koji uđe u njegovu zemlju dobiti metak u glavu.

On je gostujući u Jutarnjem programu TV Prve rekao da svaki dan borbe u Ukrajini znači da njegovoj zemlji raste podrška. "Mi nemamo drugog izbora, jer ako ih pustimo to će biti pravi genocid prema svim stanovnicima Ukrajine, njih 42 miliona", dodao je on. "Imamo i podršku Zapada, kao i celog sveta. Ni jedna država nije podržala ovu agresiju. Takođe, svaki dan dobijamo mi u Ambasadi podršku srpskog naroda koji nudi pomoć", istakao je Aleksandrovič. Rusija ratuje