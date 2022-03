Bajden o nuklearnom ratu: Novinari ga pitali da li Amerikanci treba da brinu (video)

Kurir pre 1 sat

Američki predsednik Džo Bajden negativno je odgovorio na pitanje da li Amerikanci treba da brinu o nuklearnom ratu. "Ne", kratko je rekao Bajden odgovarajući na pitanja novinara u Beloj kući.

Bela kuća je ranije danas saopštila da SAD nemaju razlog da menjaju nivo pripravnosti nuklearnih snaga posle odluke ruskog predsednika Vladimira Putina. - Nismo promenili sopstvena upozorenja i nismo promenili sopstvenu procenu na tom planu, ali takođe moramo da budemo veoma jasni u pogledu upotrebe pretnji s ruske strane - rekla je portparolka Bele kuće DŽen Psaki za MSNBC. Reporter: "Should Americans be worried about nuclear war?" Biden: "No."