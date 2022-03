Drobnjak: Nisam znao da je protivzakonit račun u Švajcarskoj bez odobrenja NBS, novac je mog rođaka

Novi magazin pre 1 sat | Beta

V.d. direktora "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak izjavio je danas da novac koji je imao na računu u švajcarskoj banci, nešto više od pola miliona švajcarskih franaka, nije bio njegov, već je njemu samo bilo dato ovlašćenje za taj račun.

"To je bio novac mog rođaka Radovana Marinkovića", naveo je Drobnjak u izjavi za Euronews Srbija, i dodao da je to bio razlog zašto se taj novac nije našao u izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj bi svi funkcioneri morali da dostavljaju podatke o imovini i ušteđevini. Na pitanje da li je znao da je protivzakonito da građanin Srbije ima račun u stranoj banci bez odobrenja Narodne banke Srbije (NBS), on je rekao da to nije znao i dodao da je to bilo