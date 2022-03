Uhapšen turski državljanin u Subotici zbog krijumčarenja ljudi

RTS pre 51 minuta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su H. S. državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi.

H. S. (39) se sumnjiči da je, uz novčanu naknadu, organizovao prevoz četvorici turskih državljana do granice sa Mađarskom, kao i da je za to angažovao dvojicu muškaraca, jednog iz Turske, a drugog iz Subotice. Policija je četvoricu turskih državljana zatekla na Horgoškom putu. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova. Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.