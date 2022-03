Ambasador otkrio plan ruske vojske: "Da završimo rat koji su poveli protiv Rusije" VIDEO

B92 pre 21 minuta | Prva TV

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko je rekao da ruska vojska ima najvažniji zadatak da civili i građanski objekti ostanu izvan vojne akcije.

Ambasador je u Jutru TV Prve rekao da je cilj specijalne vojne akcije zaštitta oblasti Donjeck i Lugansk. "Cilj je da se završi genocid i uništavanje naroda u prethodnih osam godina, koje su ove države zatražile od Rusije", rekao je on. Na pitanje zašto ruska vojska ide ka Kijevu i Harkovu, kada je to daleko do Donbasa, Bocan Harčenka je rekao da je Vladimir Putin bio jasan što se tiče ciljeva akcije. "Denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine su dva najvažnija