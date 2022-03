Hladno, sneg, toplo pa opet preokret

B92 pre 7 sati | Tanjug

U Srbiji u jutarnjim satima slab mraz, tokom dana oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, a u nižim predelima sredinom dana i kišom.

U Vojvodini umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren severni. Jutarnja temperatura od -5 do nula, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Vremenska prognoza za Beograd Ujutru na širem području glavnog grada slab mraz. Tokom dana oblačno, povremeno sa slabim padavinama, ujutru susnežica i sneg, a tokom dana i kiša. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od -3 do nula, najviša dnevna oko 5 stepeni. Vremenska prognoza za narednih sedam dana Do 8.