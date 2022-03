Stanojević: Imamo dovoljno nafte i gasa

Danas pre 12 sati | FoNet

Nafta u Srbiju stiže sa Bliskog istoka i taj pravac nije ugrožen sukobima u Ukrajini, a imamo i naše rezerve nafte i naftnih derivata i nema nijednog indikatora zbog kojeg bi trebalo pokrenuti krizni plan, rekao je specijalni savetnik ministarke rudarstva i energetike Petar Stanojević.

On je, gostujući na RTS, izjavio da je, kada je reč o snabdevanju gasom, tržište u Srbiji potpuno sigurno zbog ugovora koji postoji sa Gaspromom, a ne postoji bojazan da će snabdevači naftom prestati sa isporukama. Stanojević je naveo da imamo dizela i benzina za dva meseca, za pet do šest meseci imamo mazut, a kerozin za otprilike četiri meseca, i to pod uslovom da bude onemogućeno snabdevanje, što sada nije slučaj. Postoje krizni planovi kada je u pitanju nabavka