Ko je Ukrajinac sa kačketom? I danas tako stigao na pregovore FOTO

B92 pre 1 sat | B92

Danas se održava nova runda pregovora Rusije i Ukrajine. Pažnju sveta privukao je član ukrajinske delegacije sa kačketom.

On je i ovog puta na sastanak došao s kačketom na glavi. Ko je on? On je David Arahamija, šef poslaničke grupe vladajuće stranke Sluga naroda. Arahamija je rođen 1979. godine u Sočiju u Rusiji. Bežeći od rata sa roditeljima se preselio u Ukrajinu, gde je završio srednju školu i ekonomiju na Evropskom univerzitetu. Arahamija je ukrajinsko državljanstvo dobio tek 2015. godine. Pre toga je imao status izbeglice. Studirao je ekonomiju, osnivač je više IT kompanija, a