Sunačno uz jutarnji mraz

B92 pre 2 sata | Tanjug

Srbiji ujutro mestimčno slab mraz, tokom dana na zapadu i severozapadu pretezno sunčano.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u vecini mesta suvo, na istoku tek se ponegde očekuju slabe padavine, susnežica i sneg. Uveče u većem delu razvedravanje, u Vojvodini umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temepratura od -5 do 2, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar uglavnom