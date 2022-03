NATO odbio zahtev Ukrajine: "To bi bio rat u celoj Evropi" VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Šef NATO Jens Stoltenberg rekao je da će Rusija da plati zbog napada na Ukrajinu.

"Ovo je Putinov rat, koji je on izabrao, planirao i to protiv mirne zemlje", rekao je on. "Zovemo Putina da prekine ovaj rat odmah, da povuče sve svoje trupe iz Ukrajine bez izuzetka i da se uključi u diplomatske aktivnosti", poručio je on. Dodao je da NATO nije deo ovog konflikta i da radi na tome da sukob ne eskalira sa još više žrtava. "NATO ne traži rat sa Rusijom", kazao je on i napomenuo da su članice Severnoatlantske alijanse poslale svoje trupe na istočni