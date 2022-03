"Nema potrebe da se prave gužve"; Prijave protiv trgovaca koji ograničavaju prodaju goriva

B92 pre 4 sati | Tanjug

Beograd -- "Država je obezbedila dovoljno svih naftnih derivata i ne postoji nikakva potreba da građani prave gužve na benzinskim pumpama, kao i da prave zalihe goriva."

To je za Tanjug danas izjavio pomoćnik ministarke rudarstva i energetiku za naftu i gas, Raša Kojčić. "Nema nikakvih restrikcija u snabdevanju derivatima i, ako je neka kompanija uvela ograničenja u isporuci, to je zaista nedopustivo. Mi ćemo tražiti da, u skladu sa uredbom vlade, tržišna inspekcija to proveri", rekao je Kojčić. On je istakao da su objave koje su se pojavile na društvenim mrežama da je došlo do restrikcije derivata neutemeljene i ponovio da građani