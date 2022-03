Da li nam ovaj vikend donosi sneg? Jutros mraz i debeli minus, popodne naoblačenje i kiša

Blic pre 6 sati

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji se danas očekuje ujutro slab i umeren mraz, a tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni.

Najniža temperatura od -6 do 0 °C, najviša od 6 do 10 °C. Ujutro se u Beogradu očekuje slab mraz, a tokom dana promenljivo oblačno uz mogućnost krakotrajne kiše. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 0 °C, najviša oko 8 °C. Sutra će u većem delu zemlje biti suvo, posle podne na jugozapadu mestimično sa kišom, u višim krajevima sa snegom. Do 11. marta biće pretežno oblačno, hladnije, u nižim predelima sa mešovitom padavinama, a na