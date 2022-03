Vraća se zima

B92 pre 6 sati | Tanjug

U prvom delu dana u većem delu zemlje pretežno sunčano. Oblaci stižu posle podne koji će sneg, najpre, doneti južnim predelima.

Najniža temperatura od -4 do nule, a najviša dnevna do 8 stepeni. Jutro u Srbiji prvog dana vikenda pretežno sunčano. Posle podne stižu oblaci koji će sneg, najpre, doneti južnim predelima. Uveče i tokom noći sneg se očekuje u svim krajevima južnije od Save i Dunava. Jutarnja temperatura od -4 do nule, najviša dnevna od 4 stepena do 8 stepeni. U Beogradu pre podne sunce, posle podne biće i oblaka, u toku noći kiša i sneg. Temperatura oko 7 stepeni. Sneg u većem