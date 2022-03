"Policija me pozvala": Oglasio se otac Mateja Periša o telu nađenom u Dunavu

Blic pre 1 sat

Nenad Periš, otac Mateja Periša, mladića koji je nestao 30. decembra u Beogradu, rekao je danas da telo koje je juče nađeno u Dunavu nije telo njegovog sina.

Periš je za Kurir potvrdio i da ga je policija kontaktirala čim su pronašli utopljenika u reci. - Da, policiji me kontaktira u takvim situacijama i juče je. Žao mi je unesrećenog čoveka. Neka mu Bog da miran pokoj - rekao je Nenad za Kurir i dodao: - To nije Matej, odmah mi je policija rekla jer unesrećeni na sebi ima crne patike. Policija kontinuirano vrši potragu kako na vodi tako i na kopnu. I u stalnom smo kontaktu - rekao je on. Delove tela nepoznate osoba