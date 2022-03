Lebron: Postigao sam 56 poena? Nije bitno, draža mi je pobeda

B92 pre 1 sat | B92

Lebron Džejms je odigrao sjajnu partiju u pobedi LA Lejkersa nad Golden Stejtom, 124:116.

Zvezda Lejkersa postigla je 56 poena, što je njegov najbolji rezultat u dresu franšize iz Los Anđelesa. Ekipa je proteklih nedelja bila u padu, posle četiri poraza sada je konačno ostvaren trijumf. Po završetku meča, Džejms je rekao da je najvažnija stvar da se pobeđuje. "Momci su me pratili u svlačionicu posle meča i neki su me pitali, 'kakav je osećaj postići 56 poena?' Rekao sam, u ovom trenutnu me je baš briga što sam postigao 56. Srećan sam samo zbog pobede.