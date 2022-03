"Jokić je hladnokrvni ubica" VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Trener Denver Nagetsa Majk Meloun govorio o Nikoli Jokiću, prvoj zvezdi tima.

Jokić je vodio Denver do pobede nad Nju Orleansom 138:130 posle produžetka, postavivši nekoliko rekorda uz tripl-dabl kompletiranim sa 46 poena. Meloun, koji je bio isključen zbog prigovora sudijama, priznao je da bi on bio krivac da Denver nije pobedio. Pročitajte još Svi Jokićevi rekordi: Srušio Brajantov posle 15 godina – Srbin kao Vilt i Lebron Međutim, ima Jokića i zato mu je zahvalan. "Nikola je bio smiren kada je ušao u svlačionicu. On je hladnokrvni