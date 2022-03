Oblačno i hladno, mestimično sneg i kiša

RTV pre 29 minuta | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima povremeno se očekuju i kiša i susnežica.

Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu oblačno i hladno, povremeno sa mešovitim padavinama - kišom, susnežicom i snegom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna oko 4 stepeni. U Srbiji do 14. marta hladno vreme za prvu polovinu marta sa jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom u