Jokić se ne šali: 32 poena i tripl-dabl

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Golden Stejt Voriorse rezultatom 131:124 uz odličnu partiju Nikole Jokića.

Srpski centar i aktuelni MVP Nikola Jokić odigrao je još jednu maestralnu partiju i nosio Nagetse do pobede nad drugim timom Zapada zabeleživši novi tripl-dabl. On je utakmicu završio sa 32 poena, 15 skokova i 13 asistencija, dok je uz to imao i 1 blokadu i 3 izgubljene lopte za 34 minuta koliko je proveo na parketu. Na ovom susretu smo mogli da vidimo još jednog srpskog reprezentativca, a u pitanju je Nemanja Bjelica, koji je imao skroman učinak i za 18 minuta