BLOG UŽIVO: Trinaesti dan napada na Ukrajinu, Rusi napali autobus koji je evakuisao civile

Trinaestog dana agresije oružanih snaga Ruske Federacije na Ukrajinu ujutru u 08.00 po srednjeevropskom vremenu Rusija je objavila da uspostavlja lokalni prekid vatre u više ukrajinskih gradovada kako bi dozvolila evakuaciju civila preko humanitarnih koridora.

Sve vesti u vezi sa krizom na istoku Evrope možete pratiti na posebnoj stranici o sukobu Ukrajine i Rusije. 12.55 – Evakuacija u Irpinu. Ljudi odlaze sa ono malo što mogu da prenesu preko ovog porušenog mosta. Evacuation still underway in Irpin. Heartbreaking scenes of people fleeing with what little they can carry over this destroyed bridge. Children and old people weeping. Animals howling. Residents are emerging for the first time in 12 days. They’ve had no