"Jokić je prava zver, opet će biti MVP"

B92 pre 1 sat | B92

Nikola Jokić i Denver slavili su na gostovanju protiv Sakramento Kingsa sa 106:100.

Četvrti uzastopni trijumf Nagetsa obeležila je nova odlična partija centra Nikole Jokića, koji je susret završio sa 38 poena i 18 uhvaćenih lopti. I sve to je impresioniralo i vršioca dužnosti trenera Kingsa, Alvina Džentrija, koji je ubeđen da će srpski košarkaš ponovo osvojiti MVP priznanje na kraju sezone. "Očigledno je da Jokić kontroliše celu utakmicu. On je plej, on je krilo, on je centar, tamo je gde je potrebno u određenom trenutku", kaže Džentri. Ni