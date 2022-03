UŽIVO Vučić: "Biće još jedna investicija, ogroman je novac u pitanju"

B92 pre 41 minuta | Tanjug, B92.net

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji nove fabrike kompanije Mint u Šapcu, nakon čega je otišao u Loznicu.

"Prolazio sam ovde pre nekoliko meseci i nije izgledalo ovako. Neverovatno kolika je hala. Baš sam srećan, to je 30.000 kvadrata, veliko je. Investicija od 50 miliona evra", istakao je predsednik u Šapcu. On je najavio i da će već za godinu i po dana biti završen auto-put Ruma-Šabac. "Jutros smo proveravali, biće već za godinu i po dana kompletan autoput Ruma-Šabac, a most će ovde biti gotov pre kraja godine", rekao je Vučić. On je kazao da je veoma velika fabrička