Jeremić: Nisam se kandidovao na izborima jer držim reč, ranije sam najavio da se neću kandidovati

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da se na predstojećim izborima nije kandidovao ni za jednu državnu funkciju jer drži reč, pošto je ranije najavio da neće biti kandidat.

"Nisam se kandidovao jer politika ne sme da bude isključivo trčanje za funkcijama, već da čovek svojim znanjem i sposobnostima pokuša da doprinese javnom interesu najbolje što ume", rekao je Jeremić za portal Nova.rs, prenela je danas Narodna stranka.

On je dodao da se nije kandidovao i jer smatra da bi trebalo pružiti priliku mlađima, da, kako je ukazao, "steknu dragoceno iskustvo koje će im jako koristiti na njihovom razvojnom putu“.

Naveo je i da je Narodna stranka puna takvih ljudi.

"Potpredsednik stranke Miroslav Aleksić je moj najbliži saradnik, mlad, čestit čovek, koji je prvo lice naše stranke u ovoj izbornoj kampanji i kojeg maksimalno podržavam", rekao je on.

Jeremić je istakao da će vlast u narednih nekoliko sedmica, odnosno do izbora 3. aprila, pokušati da, kako je ukazao, "ubije ideju da se kampanja odvija i da uopšte i ima izbora“.

Naveo je i da "predsednik SNS-a Aleksandar Vučić ’diže paniku’ kako bi što veći broj neopredeljenih ostao kod kuće"

Jeremić je naglasio i da zato poziva sve građane da izađu na izbore, "i da glasaju po svojoj savesti".

"Kada ljudi misle da vlada neposredna ratna opasnost, tada oni koji nisu sigurni za koga će da glasaju, odluče da ipak ništa ne menjaju, jer misle da nije trenutak za to“, rekao je on.

Dodao je da je ponašanje Vučića povodom krize u Ukrajini potvrdilo da predsednik SNS-a svaku temu može da zloupotrebi zarad ostvarivanja kratkoročnih političkih ciljeva, "ne razmišljajući o posledicama".

Naveo je i da je (Vučić) tako i "mahao slikama magacina sa graškom, pasuljem i sardinama“.

"Ne bi me čudilo ni da Vučić pet dana pred izbore izađe i kaže da su sva atomska skloništa u Srbiji proverena i pod kontrolom i da potom nastane potpuni haos“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je bivši predsednik Generalne skupštine UN, je naveo da je Vučić u roku od 48 sati od objavljivanja saopštenja Saveta za nacionalnu bezbednost promenio stav i glasao u UN za osudu Rusije.

"Predsednik Srbije je prvo eksplicitno rekao da nigde nećemo glasati protiv Rusije niti ćemo joj uvoditi sankcije, a samo dva dana kasnije uradio je potpuno suprotno kada je reč o osudi Rusije“, rekao je on.

U vezi sa sankcijama, Jeremić je rekao da je uveren da je Vučić zamolio Zapad da sačeka da prođu izbori 3. aprila i da je obećao da će uvesti sankcije Rusiji.

Jeremić smatra i da je glas Srbije u UN bio "kapara" za to.

"Nisam siguran da on ima jasan plan da li da ispuni to obećanje, ali sam potpuno siguran da je to obećao Zapadu“, dodao je Jeremić.

Rekao je da je ono što je predsednik Srbije mogao da uradi jeste da zadrži neutralnost i da ponudi predstavnicima Rusije i Ukrajine da pregovaraju u Beogradu. Naveo je da to Vučić nije učinio, "jer je obećao Zapadu da će uvesti sankcije Moskvi".

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da je generalni konzul Srbije u Milanu Radmila Selaković, tetka ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića.

Dodao je da ona "ne zna ni reč italijanskog jezika“, kao ni generalni konzul u Trstu.

Naveo je i da su u Adis Abebi, glavnom gadu Etiopije, došli izvršitelji "i uzeli zgradu Ambasade Srbije", te dodao da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pokušalo "da tu sramotu zataška".

"Reč je o velikoj vili koju je (etiopijski car) Hajle Selasije poklonio bivšoj Jugoslaviji u vreme Josipa Broza“, rekao je Jeremić.

(Beta, 03.10.2022)