Radio u bolnici pa pokrao teško obolelog pacijenta u Zrenjaninu: Ukrao mu telefon i novčanik, pa sa platnih kartica skinuo skoro 100.000 dinara

Blic pre 53 minuta

Policija u Zrenjaninu uhapsila je S. K. (1971) po nalogu tužioca iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa i falsifikovanje i zloupotreba platne kartice.

Sumnja se da je on, kao zaposleni u bolnici, u decembru prošle godine iskoristio teško zdravstveno stanje pedesetosmogodišnjeg pacijenta i ukrao mu mobilni telefon, novčanik sa dokumentima i sa oko 4.000 dinara, kao i platnu karticu sa kojom je više puta sa bankomata skinuo oko 92.000 dinara. Policija je kod osumnjičenog pronašla mobilni telefon i novčanik. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu