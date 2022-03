Berbok: Nemačka podržava samo one koji su za jačanje BiH

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Ministarka spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok izjavila je danas u Sarajevu da će njena zemlja podržati samo one u BiH koji se zalažu za jačanje te države, ali ne i one koji rade na njenoj destabilizaciji.

"Kao najveći bilateralni donatori možemo reći da ćemo podržati samo one koji se zalažu za jačanje BiH, a ne one koji rade na njenoj destabilizaciji", izjavila je Berbok posle sastanka sa ministarkom spoljnih poslova BiH Biserom Turković. Navodeći da je u posetu BiH i ostalim zemljama Balkana krenula dok traje rat u Ukrajini, Berbok je ocenila da je smatrala da je baš u takvoj situaciji važno posetiti Sarajevo. "Mir je važan, jer on štiti nas, naše porodice, sinove