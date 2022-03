Ukrajina i Rusija: Velika Britanija sankcionisala Romana Abramoviča i šest drugih ruskih oligarha

Radio 021 pre 3 sata | BBC News na srpskom

Ne sme da bude sigurnih utočišta za one koji podržavaju invaziju Rusije na Ukrajinu, rekao je britanski premijer Boris Džonson.

PA Media Roman Abramovich is attempting to sell the football club Vlada Velike Britanije uvela je sankcije sedmorici ruskih oligarha, među kojima se našao i Roman Abramovič, vlasnik fudbalskog kluba Čelsi iz Londona. Ovo je odgovor Londona na invaziju Rusije na Ukrajinu, a bogatašima će biti zamrznuta imovina u Velikoj Britaniji i zabranjen ulazak u tu zemlju. Sankcije su uvedene protiv „sedam najbogatijih i najuticajnijih ruskih oligarha u sklopu napora Velike