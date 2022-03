AKTUELNO: Danas sednica Kriznog štaba, očekuje se ukidanje kovid propusnica

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa biće održana danas, potvrđeno je ranije Tanjugu u Vladi Srbije. Sednica bi trebalo da bude održana u 16 sati.

Prema pisanju medija, na toj sednici trebalo bi da budu ukinute kovid propusnice. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je u ponedeljak Tanjugu da je epidemiološka situacija u zemlji povoljnija i da su se stekli uslovi da se sednica održi narednih dana. "Imamo povoljniju situaciju, ali da li možemo da garantujemo da će tako i ostati - to niko ne može. Kovid nas je naučio da to ne možemo da predvidimo. Mi radimo šta je do nas, svi dobro znamo da treba da se