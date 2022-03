Danas promenljivo, oblaci i sunce, temperatura do 6 stepeni

Vesti online pre 34 minuta | Vesti online

U Srbiji ujutro slab mraz, tokom dana promenljivo oblaČno uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova snega, saopštio je RHMZ.

Na severu uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od -4 do 2, najviša od 3 do 6 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova snega. Vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura oko nule, najviša oko 6 stepeni. Do 17 marta zadržaće se hladno vreme za drugu dekadu marta sa jutarnjim mrazem. Od petka pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku umereno oblačno, ponegde sa