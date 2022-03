Harden se obrukao protiv Netsa, Durent razbio Sikserse

B92 pre 1 sat | B92

Košarkaši Filadelfije doživeli su ubedljiv poraz protiv Bruklina 100:129, u prvom meču dva tima nakon trejda Džejmsa Hardena.

Bio je to neslavno ponovno okupljanje za Hardena koji je odigrao najslabiji meč od dolaska u Sikserse. Odigrao je nepunih 29 minuta i za to vreme ubacio 11 poena (3/17 iz igre) uz šest skokova i pet asistencija. Uz to je imao i četiti izgubljene lopte. Harden je pogodio tri trojke i na taj način postao treći najbolji trojkaš u istoriji lige iza Reja Alena i Stefa Karija. Očigledno je imao preveliku želju da se dokaže protiv bivšeg tima, ali ništa bolji nisu bili ni