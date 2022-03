Jutarnji mraz: Na severu tokom čitavog dana pretežno sunčano, a na jugu i istoku još ponegde je moguć slab sneg

Blic pre 1 sat

Na severu zemlje tokom čitavog dana pretežno sunčano, dok će se u ostalim krajevima smenjivati oblaci i sunce. Na jugu i istoku još ponegde je moguć slab sneg. Biće hladno, ujutru i do -9, tokom dana najviše 5 stepeni. U Beogradu sunčano, ali uz jutarnji mraz i najvišu temperaturu oko 4 stepena.

U subtu pretežno sunčano i hladno sa umerenim do jakim jutarnjim mrazem, samo na jugoistoku Srbije promenljivo oblačno s kratkotrajnim snegom. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura od -11 do -5, a najviša od 1 do 6 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -11 do -3, a najviša od 4 stepena na jugoistoku do 9 na zapadu i severozapadu Srbije. Od ponedeljka