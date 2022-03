Sutra pretežno sunčano i hladno vreme

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano i hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru umeren i lokalno jak mraz, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Pre podne na jugoistoku promenljivo oblačno, uz slab sneg. Najniža temperatura od minus 11 do minus pet, a najviša od jedan do šest stepeni. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni. U Beogradu ujutru umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Najniža temperatura od minus sedam do minus pet, a najviša oko šest. Vetar slab