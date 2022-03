Mir je svima potreban, a naročito danas u Ukrajini: Patrijarh Porfirije poslao snažnu poruku

Kurir pre 40 minuta

Tokom večerašnjeg Akatista služenog u hramu Svetog Save patrijarh srpski Porfirije pozvao je sve da se pomole da što pre prestane rat u Ukrajini, jer rat, kako je rekao, nikada nikome nije doneo dobro.

Patrijarh srpski Porfirije je pozvao sve da "u pokajanju molimo Presvetu Bogorodicu da bude zaštitnica svih pravoslavnih i da zastupa nas i naše molitve da što pre prestane rat u Ukrajini". - Mir je svima potreban, a naročito danas u Ukrajini - poručio je partijarh Porfirije. (Kurir.rs) Kurir