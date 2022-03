RHMZ upozorava na niske temperature: Na snazi meteo alarm, a ovde je jutros izmeren -21 stepen

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će danas biti sunčano i hladno vreme, a tokom jutra umeren i lokalno jak mraz, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla.

Na jugoistoku promenljivo oblačno, uz slab sneg. Najniža temperatura od minus 11 do minus pet, a najviša od jedan do šest stepeni. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni. RHMZ je izdao i upozorenje na jak mraz. Naime, za vikend na području Srbije očekuje se umeren, lokalno i jak jutarnji mraz. Najniža temperatura u većini nižih predela od -10 do -5 stepeni, ponegde i niža, a na planinama i ispod -15 stepeni. Inače, ovog