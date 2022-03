Vremenska prognoza za subotu 12. Mart: Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

Foto: Tanjug Tokom dana pretežno sunčano i hladno, samo ujutro i pre podne na jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde je moguć slab, kratkotrajan sneg.

Najniža temperatura od -11 do -5, a najviša od 1 do 6 stepeni. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu ujutro umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Najniža temperatura od -7 do -5, a najviša oko 6 stepeni. Vetar slab, severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni. U Srbiji u nedelju ujutro umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno