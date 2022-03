Gađan američki konzulat u Iraku: 17 projektila ispaljeno na diplomatski objekat u Erbilu na severu zemlje! (video)

Kurir pre 1 sat

Na američki konzulat u Erbilu, glavnom gradu autonomnog Kurdistana u severnom Iraku, jutros je ispaljeno 12 balističkih projektila, saopštile su lokalne vlasti.

U napadima nema žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta. Ne navodi se koliko je oštećen objekat američkog konzulata. American Consulate in Erbil, Iraq, under missile attack. pic.twitter.com/w9BFN8XUZX — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) March 13, 2022 Rakete su ispaljene sa teritorije van granica Iraka i Kurdistana, sa istoka, rekli su zvaničnici. Reportedly a video of outgoing Iranian Ballistic Missiles from Tabriz Missile Base which struck the United States