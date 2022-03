Veliko Gradište: Uhapšen vozač "BMW" koji je usmrtio motociklistu

RTV pre 2 sata | Tanjug

POŽAREVAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu uhapsili su M. S. (20) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako se sumnja, on je noćas oko dva sata posle ponoći, upravljajući vozilom marke "BMW" iz pravca naselja Kumane prema Velikom Gradištu, usled neprilagođene brzine i pod uticajem alkohola, prešao u suprotnu traku i direktno udario u 17.godišnjeg vozača motocikla koji je na licu mesta podlegao povredama, saopštila je PU Požarevac. Po nalogu tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u