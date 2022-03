Pobeda konstrakte nije nameštena: Mili o fami oko predstavnice Srbije na "Evroviziji", koja ne jenjava!

Večernje novosti pre 58 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin Kompozitor Aleksandar Milić Mili progovorio je o Konstraktinoj numeri, a odmah na početku naveo je da je oduševljen istom, piše Blic. - Konstrakta je fantastična.

Jednostavno mislim da je poruka koju je ona uputila i nama i svetu odlična, ističe koliko je bitna čistoća uma, to je jedan originalan koncept. Drago mi je da je konceptualnu umetnost napravila viralnom na našim prostorima - kazao je Mili, On se osvrnuo na priče da je "Pesma za Evroviziju" bila nameštena, te skandale Ace Lukasa na tom festivalu. Foto: Printscreen/TV Prva - Ne, ne, to je nemoguće. Vidite i sami kakva je reakcija, čak i svetske zvezde na to reaguju.