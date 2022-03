Tom Brejdi se vraća iz penzije i igraće za Tampa Bej Bakanirse

Beta pre 41 minuta

Jedan od najboljih kvoterbekova svih vremena Tom Brejdi saopštio je noćas da se vraća iz penzije i da će ove sezone u NFL ligi igrati za Tampa Bej Bakanirse.

Brejdi je 1. februara kao igrač Bakanirsa saopštio da je završio karijeru, ali se predomislio pošto, kako je rekao, ima "nedovršena posla".

"U poslednja dva meseca shvatio sam da mi je i dalje mesto na terenu, a ne na tribinama. Doći će vreme i za to, ali to nije sada. Volim saigrače i volim moju porodicu koja me podržava. Oni su ovo omogućili. Vraćam se i u mojoj 23. sezoni igraću za Tampu", naveo je Brejdi na društvenim mrežama.

Brejdi je tokom karijere osvojio sedam titula u Superbolu, od kojih 2020. godine sa Bakanirsima.

Vlasnik je mnogih rekorda u NFL ligi. Prvi je po po broju prebačenih jardi u ligaškom delu sezone (84.520), pokušanih pasova (11.317) i kompletiranih pasova (7.236), kao i po broju pasova za tačdaun (624).

Brejdija su 2000. godine kao 199. na draftu izabrali Nju Ingland Petriotsi, za koje je igrao 20 godina.

On je početkom februara saopštio da završava karijeru kako bi proveo više vremena sa porodicom, ali se predomislio dan nakon što je prisustvovao fudbalskoj utakmici Mančester junajteda i Totenhema u Premijer ligi.

On je za vreme boravka u Engleskoj razgovarao sa porodicom Glejzer, koja je vlasnik Bakanirsa i Junajteda.

(Beta, 03.14.2022)