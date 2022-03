Danas malo lepše vreme: Ujutru mraz, ali tokom dana pretežno sunčano i toplije

Blic pre 3 sata

U Srbiji ujutru slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno suncano i toplije.

Vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od -8 do 0, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru na širem podrucju grada slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0, najviša dnevna oko 13 stepeni. U utorak ponegde slab mraz, a u sredu se očekuje samo slab prizemni mraz i to na jugu zemlje. Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa dnevnom