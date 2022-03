UŽIVO Gađana fabrika aviona Antonov, Kina: Rusija nam nije tražila vojnu opremu

Nova pre 9 minuta | Autor:Ana Tašković

Danas je 19. dan rat u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja pratite na Nova.rs. 09:41 – Nemačka kupuje borbene avione Vlasti Nemačke odlučile su da kupe 35 američkih borbenih aviona F-35, javila je agencija AFP. #BREAKING Germany plans to buy up to 35 US F-35 fighter jets: parliamentary source pic.twitter.com/XhULB15GPy — AFP News Agency (@AFP) March 14, 2022 09:36 - Uskoro počinje nova runda pregovora Četvrta runda pregovora ukrajinske i ruske delegacije počeće za