Sutra i do 17 stepeni, popodne naoblačenje

U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, dok se posle podne na severu, a uveče i u ostalim krajevima, očekuje postepeno naoblačenje, tokom noći na severu s kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro će biti mestimično slab, na jugu i istoku zemlje lokalno i umeren mraz. Jutarnja temperatura iznosiće od minus 7 do 3, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. I u Beogradu će sutra ujutro na širem području biti slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo, a uveče postepeno naoblačenje. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće od minus 2 do 3,