Penzija, šta je to? Tom Brejdi povukao novi neočekivan potez

Foto: AP Brejdi je 1. februara kao igrač Bakanirsa saopštio da je završio karijeru, ali se predomislio pošto, kako je rekao, ima "nedovršena posla". - U poslednja dva meseca shvatio sam da mi je i dalje mesto na terenu, a ne na tribinama.

Doći će vreme i za to, ali to nije sada. Volim saigrače i volim moju porodicu koja me podržava. Oni su ovo omogućili. Vraćam se i u mojoj 23. sezoni igraću za Tampu - naveo je Brejdi na društvenim mrežama. Brejdi je tokom karijere osvojio sedam titula u Superbolu, od kojih 2020. godine sa Bakanirsima. Vlasnik je mnogih rekorda u NFL ligi. Prvi je po broju prebačenih jardi u ligaškom delu sezone (84.520), pokušanih pasova (11.317) i kompletiranih pasova (7.236), kao